Зампред КНР заявил, что китайская экономика находится на подъеме

Пекин всегда был сторонником, участником и бенефициаром экономической глобализации, подчеркнул Хань Чжэн

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. КНР переживает экономический подъем, что позволяет стране продолжать играть ведущую роль в мировой экономике. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на встрече в Сингапуре с американским миллиардером Майклом Блумбергом - основателем Bloomberg New Economy Forum. Встреча прошла на шестом форуме этой международной площадки, сообщает агентство Xinhua.

"Китай переживает экономический подъем в этом году, продолжая играть ведущую роль среди крупнейших экономик мира", - сказал Хань Чжэн. Это, по его словам, "придаст миру больше стабильности, уверенности и конструктивности". Как подчеркнул Хань Чжэн в своем выступлении на форуме, Китай всегда был сторонником, участником и бенефициаром экономической глобализации. Он добавил, что после 45 лет реформ и открытости китайская экономика "глубоко интегрирована с экономикой остального мира".

"Китай будет неуклонно продвигать высокий уровень открытости внешнему миру и готов предоставить больше рыночных и инвестиционных возможностей, чтобы поделиться преимуществами своей институциональной открытости с мировыми компаниями", - сказал вице-председатель КНР. Он отметил, что Китай будет продолжать поддерживать динамику за счет инноваций, которые являются движущей силой для ускорения восстановления мировой экономики и неуклонного продвижения вперед. "Китай приложит больше усилий, чтобы поделиться инновационными достижениями с другими странами, совместно решать проблемы изменения климата и придать новый импульс мировому экономическому росту", - сказал Хань Чжэн.

Говоря о китайско-американских отношениях, он подчеркнул, что Китай "готов укреплять связи и диалог с американской стороной, продвигать взаимовыгодное сотрудничество, должным образом урегулировать разногласия между двумя странами и прилагать совместные усилия для решения глобальных проблем".