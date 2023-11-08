Совфед освободил от НДФЛ региональные гранты и несколько единовременных выплат

В частности, от НДФЛ освобождаются доходы в виде единовременного денежного поощрения, полученные в связи с награждением орденом или медалью ордена "Родительская слава", а также в связи с присвоением звания "Мать-героиня"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об освобождении от НДФЛ региональных и местных грантов, а также премий и единовременных выплат в связи с отдельными госнаградами, которые получают граждане.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. В настоящее время норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов. Закон предусматривает предоставление налоговой преференции физлицам, которые принимают участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, а также в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Кроме того, согласно одобренному закону, от НДФЛ освобождаются доходы в виде единовременного денежного поощрения, полученные в связи с награждением орденом или медалью ордена "Родительская слава", а также в связи с присвоением звания "Мать-героиня".

От НДФЛ освобождаются и предоставленные общественно-государственными движениями, созданными на основании федерального закона, доходы в виде грантов в денежной и (или) натуральной формах, полученные по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях (распространяется на доходы, полученные с 1 января 2023 года).

Закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу со дня его официального опубликования.