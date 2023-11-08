В Калининграде готовят проект перевода автотранспорта на электричество

Глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что проект коснется как муниципального, так и частного транспорта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области совместно с экспертным сообществом, Росатомом и автохолдингом "Автотор" готовят проект постепенного перевода всего автомобильного и общественного транспорта в регионе на электричество. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор области Антон Алиханов.

"Мы сейчас с экспертным сообществом, с Росатомом, с "Автотором" ведем работу по подготовке такого комплексного проекта, так называемого "проекта-маяка" по постепенному переводу всего автомобильного и общественного транспорта в Калининградской области на электродвижение", - сказал Алиханов, уточнив, что проект коснется как муниципального, так и частного транспорта.

Губернатор отметил, что, по его мнению, будущее автотранспорта именно в электромобилях. При этом в области ведется строительство завода Росатома по производству литий-ионных батарей, а компания "Автотор", которая уже в 2023 году планирует выпустить первую партию собственных компактных электромобилей, может стать потребителем продукции Росатома. Это может стать существенным плюсом для перевода всего транспорта территории на электродвижение.

Чтобы заинтересовать владельцев частного автотранспорта в переходе на автомобили с электрической тягой, в области рассматривают возможность оформления регионального утилизационного гранта, чтобы при сдаче в утилизацию старого бензинового автомобиля, владелец "мог получить некую сумму на покупку нового электромобиля", отметил Алиханов, добавив, что параллельно области нужно подготовить инфраструктуру для утилизации старых машин.