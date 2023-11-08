Бюджет Кузбасса на 2024 год рассматривается с дефицитом в 32%

Госдолг вырастет до 86,8 млрд рублей к концу 2024 года

КЕМЕРОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Кузбасса в 2024 году планируются в размере 216,2 млрд рублей, расходы - 280,1 млрд рублей, дефицит - 63,9 млрд рублей. Госдолг к концу 2024 года вырастет до 86,8 млрд рублей, при этом на 1 января 2023 года этот показатель составлял 57,8 млрд рублей, цифры были озвучены на общественных слушаниях по проекту бюджета в парламенте Кузбасса.

"В 2024 году доходы составят 216,2 млрд рублей, расходы - 280,1 млрд рублей, дефицит - 63,9 млрд рублей, или 32% от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Покрытие дефицита в очередной трехлетке планируется осуществить как за счет остатков, которые были на начало года, так и за счет привлечения кредитных ресурсов. Соответственно будет увеличиваться и государственный долг Кузбасса", - сказал первый зампред правительства Кузбасса - министр финансов Игорь Малахов.

Согласно представленным данным, госдолг Кузбасса на конец этого года составит 71,6 млрд рублей и вырастет до 120 млрд рублей к концу 2026 года. "Несмотря на рост абсолютных показателей государственного долга, его отношение к налоговым и неналоговым доходам на конец 2026 года мы ожидаем на уровне 51,1%", - добавил Малахов.

По его словам, цена на уголь продолжит падать, что повлияет на получаемый налог на прибыль. Так, в 2023 году ожидается собрать 90 млрд рублей по данной статье, в 2024 году - 83,6 млрд рублей. Очередное заседание парламента Кузбасса, где планируется рассмотреть основной закон региона, запланировано на 23 ноября.