Более 2 тонн минтая реализуют на международной выставке-форуме "Россия"

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак сообщил, что блюда из минтая будут представлены в меню Камчатки и Приморья

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Камчатка и Приморье представят блюда из минтая на международной выставке-форуме "Россия". За время работы выставки - до 12 апреля - планируется реализовать более 2 тонн этой рыбы, сообщили ТАСС в Ассоциации добытчиков минтая.

"Те, кто не сможет принять участие в мастер-классах, смогут попробовать блюда из минтая на фудкортах "России" на ВДНХ вплоть до конца выставки, до 12 апреля следующего года. Планируется, что за это время будет реализовано свыше 2 тыс. кг самой массовой рыбы страны. Блюда из минтая будут представлены в меню Камчатки и Приморья", - обозначил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В четверг в "Доме российской кухни" на ВДНХ при поддержке правительства Камчатского края пройдут мастер-классы шеф-поваров по приготовлению блюд камчатской кухни, главным ингредиентом которых станет самая массовая в России рыба - дальневосточный минтай. Проект поможет популяризировать бренд "Дальневосточный минтай" на внутреннем рынке. По словам Булгака, минтай - главный промысловый ресурс страны: его доля в национальном вылове превышает 35%, а по узнаваемости среди потребителей минтай уступает только сельди. Программа продвижения бренда "Дальневосточный минтай" за три года должна вдвое увеличить потребление минтаевой продукции в стране.

Посетители мастер-классов смогут попробовать авторские блюда с минтаем: камчатские щи из дикой дальневосточной рыбы с квашеной морской капустой и шкварками из нерпичьего жира, закуски из пряного маринованованного минтая и папоротника орляк, тельное из минтая и лосося с камчатским картофелем. Кроме того, гостей ждет мастер-класс по приготовлению традиционной рыбацкой ухи из минтая.

Международная выставка-форум "Россия" проходит до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.