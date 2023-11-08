В России планируется создать государственную фабрику больших данных

Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что в настоящее время главный фокус государства заключается в переходе от стратегии к практическому внедрению и акценте на данных

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В России планирует создать государственную фабрику больших данных на базе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил в ходе форума Finopolis министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Будет создана государственная фабрика больших данных, где будет происходить накопление, формирование датасетов, прежде всего, на основе данных, которые уже есть у государства. Второе. На основе тех данных, которое государство на определенных условиях будет забирать у бизнеса. В этом смысле это тоже будет большая регуляторная поправка. И в этом государственном Data Lake будут формироваться Data Set и будут предоставляться разработчикам технологий, чтобы они могли тренировать свои нейросети для дальнейшего предоставления сервисов на конкурентной основе", - сказал Шадаев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время главный фокус государства - переход от стратегии к практическому внедрению, делать акцент на данных. "Я думаю, что это выльется в конкретные предложения", - добавил министр.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.