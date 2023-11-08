В ЦБ заявили, что жесткое регулирование ИИ возможно лишь после тщательного анализа рисков

По словам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, регулятор будет пытаться найти золотую середину между стимулированием развития этой технологии и защитой граждан

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Жесткое законодательное регулирование технологий искусственного интеллекта возможно только после тщательного анализа рисков и консультации с рынком. Об этом на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В каких-то областях, наверное, возможно и жесткое законодательное регулирование, но мы считаем, что его надо вводить только после тщательного анализа рисков и после консультации с рынком. Я думаю, что мы все это будем обсуждать с правительством", - сказала она.

Также Набиуллина заявила, что ЦБ осознает риски технологий искусственного интеллекта. При этом она отметила, что Банк России не собирается "идти огнем и мечом" и что регулятор будет пытаться найти золотую середину между созданием стимулов для развития этой технологии и защитой граждан от возможных рисков. Помимо этого, глава ЦБ добавила, что с частью рисков, особенно на первом этапе, справится сам рынок с помощью саморегулирования, в том числе этическими принципами.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.