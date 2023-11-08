Единороссы внесли к II чтению бюджета поправку об увеличении средств для промышленности

Всего на развитие отечественной промышленности направят 54 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесла поправку о дополнительном выделении 54 млрд рублей на развитие отечественной промышленности. Об этом заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.

На стимулирование объема лизинга отечественных автомобилей направят 21 млрд рублей. 15 млрд рублей - на субсидирование покупки таких автомобилей отдельными категориями граждан, а именно: семьями с детьми, военными, медработниками, рассказал он. Согласно партийной поправке, 9 млрд рублей выделено на поддержку проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности.

"Были проведены консультации с конструкторами, инженерами, представителями отраслей промышленности, после этого было принято решение выделить дополнительные средства, чтобы тот технологический рывок, который был сделан в последние годы, приносил результаты и дальше", - сказал Макаров.

Он также добавил, что поправки "Единой России" касаются поддержки производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. На эти цели депутаты предложили направить дополнительно 6 млрд рублей. "Еще раз хочу подчеркнуть: опытно-конструкторские работы, которые производились для решения задач оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологических отраслей промышленности, уже завершены, поэтому техника и все, что необходимо для отечественных производителей, скоро появится, средства на это выделены", - резюмировал Макаров.