УФАС в Новосибирске обнаружило нарушения при закупках НМИЦ Мешалкина

Сумма закупок медоборудования превысила 300 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Новосибирске нашло нарушения при закупках медоборудования на сумму более 300 млн рублей Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

"Была закупка на сумму свыше 300 млн рублей. Клиника Мешалкина допускала определенные нарушения. Мы в настоящее время выдаем соответствующее предписание об устранении", - сказал он.

Глава УФАС пояснил, что нарушение связано с применением каталога товаров, работ, услуг при закупках оборудования. По словам Сухоплюева, на сам лечебный процесс в учреждении сложившаяся ситуация повлиять не должна, и клиника устранит нарушение в короткие сроки, чтобы провести закупку до конца года.

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина - один из главных хирургических центров в России, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 20 тыс. операций.