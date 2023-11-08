8 ноября, 11:19

В Минсельхозе заявили об увеличении в 2023 году экспорта продовольствия на 19%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия с начала 2023 года увеличила экспорт продовольствия на 19% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина.

"Растет и экспорт. По результатам на сегодняшний день экспорт пищевых продуктов, продуктов продовольствия по сравнению с прошлым годом увеличился на 19%", - сказала Афонина в ходе пленарного заседания "Новое лицо качества" в рамках форума "Всемирный день качества".

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что экспорт продукции агропромышленного комплекса России в 2022 году вырос на 12% по сравнению с годом ранее - до более $41,5 млрд, экспорт в дружественные страны увеличился на четверть - до $34 млрд. По прогнозам Минсельхоза РФ, экспорт продукции АПК из РФ по итогам 2023 года составит более $45 млрд.

Международный форум "Всемирный день качества" - дискуссионная площадка, сфокусированная на вопросах качества, эффективности и устойчивого развития. Форум проходит с 7 по 10 ноября. ТАСС является генеральным информационным партнером форума. 

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