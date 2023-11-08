В "Селигдаре" заявили, что дисконты на золото на рынке РФ меньше экспортной пошлины

Глава совета директоров холдинга Александр Хрущ также отметил, что компания не будет экспортировать весь объем металла - возможные поставки на экспорт не превысят 12% от годового объема

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дисконты на золото на внутреннем рынке РФ в настоящее время значительно меньше размера гибкой экспортной пошлины, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. При этом возможные поставки металла на экспорт оцениваются компанией в объеме менее 12% от годового объема.

"В случае, если мы будем экспортировать металл, мы заплатим те пошлины, которые есть. У нас уже есть ряд поставок, некрупных, мы уже заплатили пошлину. То, что мы видим сейчас, - дисконты на внутреннем рынке меньше размера пошлины, пока о закономерности сказать нельзя, но можно сказать, что гораздо меньше", - сказал Хрущ.

Глава совета директоров также отметил, что холдинг не будет экспортировать весь объем - возможные поставки на экспорт не превысят 12% от годового объема.

Ранее правительство РФ ввело гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара.

Представитель холдинга также сообщил, что "Селигдар" намерен внести платеж по налогу на сверхприбыль в 2023 году, воспользовавшись льготным периодом. "Мы находимся в процессе, в срок в этом году заплатим", - сообщил глава совета директоров.

Инструмент "золотых" облигаций

Хрущ отметил, что "Селигдар" намерен продолжить развивать инструмент облигаций, номинированных в золоте, допускает размещение третьего выпуска.

"Бесспорно, да, мы в любом случае будем это делать, будем развивать инструмент, поддерживать его. Надеюсь, что будем не только мы, но и другие компании заходить", - сказал он.

По оценкам Хруща, облигации, номинированные в золоте - новый инструмент для российского рынка. "Формируется рынок, его законы, понимание. Мы находимся в стадии формирования, сейчас рано еще давать свои оценки, как он будет себя вести. Мы положительно смотрим, считаем, что это должно развиваться", - сказал он.

"Селигдар" разместит второй выпуск "золотых" облигаций с 12 октября по 30 ноября. Как отмечала компания, инвесторы будут иметь возможность самостоятельно определить для себя наиболее эффективную дату осуществления сделки. 10 октября компания провела сбор заявок на облигации серии GOLD02, номинированные в золоте, со сроком обращения 6,23 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, объем выпуска - до 250 кг золота. Ориентир по ставке купона - 5,5% годовых.

В апреле компания размещала первый выпуск облигаций, номинированных в золоте. Итоговый объем размещения составил более 11 млрд рублей, что стало почти в четыре раза выше первоначально заявленного объема.

О компании

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.

По итогам 2022 года компании холдинга произвели 7,55 тонн золота, а производство олова в концентрате составило 2,9 тыс. тонн.