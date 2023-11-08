Дмитрий Ерзакович занял пост гендиректора аэропорта Внуково

До этого назначения он занимал должность генерального директора "Трансаэро"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Трансаэро" Дмитрий Ерзакович стал генеральным директором аэропорта Внуково. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

"8 ноября 2023 года новым генеральным директором АО "Международный аэропорт Внуково" стал Дмитрий Ерзакович",- отмечается в сообщении.

Предыдущий генеральный директор - Дмитрий Сапрыкин, - также ранее возглавлявший авиакомпании "Трансаэро" и "Россия", покинул свой пост во "Внуково" в связи с завершением срока действия контракта. "Он работал в должности генерального директора Международного аэропорта Внуково с ноября 2018 года. Его деятельность продолжится во "Внуково" в другом статусе",- отметили в компании.

Ерзакович с 2009 года работал в "Трансаэро", в 2015 году исполнял обязанности генерального директора, позже был назначен на эту должность. После Ерзаковича, когда компания перешла в оперативное управление "Аэрофлота", эту должность занял Сапрыкин. С того же 2015 года, согласно сообщению "Внуково", Ерзакович занимал пост первого заместителя генерального директора аэропорта Внуково.