Кабмин изыскал возможность финансирования программы УЦН на 2024 год

Поправки подготовлены ко второму чтению проекта бюджета в Госдуме

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ изыскало возможность профинансировать продолжение программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) на следующий год. Поправки подготовлены ко второму чтению проекта бюджета на 2024 год в Госдуме, сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Правительство в рамках подготовки поправок ко второму чтению по предложению депутатов, в том числе, изыскало возможность профинансировать продолжение программы подключения малочисленных населенных пунктов и создание там инфраструктуры LTE [для доступа в интернет]", - сказал министр в кулуарах форума Finopolis.

Ранее комитет Госдумы по информационным технологиям в своем заключении настоял на возвращении в проект бюджета на 2024 год 9,9 млрд рублей по программе финансовой поддержки на оказание универсальных услуг связи.

Реализация второго этапа проекта УЦН, который является частью национальной программы "Цифровая экономика", началась в 2021 году.