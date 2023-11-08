Совет директоров "Эн+" 10 ноября рассмотрит смену юрисдикции части компаний холдинга на РФ

В частности, в повестке дня стоит вопрос смены юрисдикции компаний Aluminum Group Limited (Британские Виргинские острова), United Company Rusal Foil Limited (Республика Кипр), United Company Rusal Silicone Limited (Республика Кипр), United Company Rusal IP Limited (Республика Кипр), Rounio Holding Limited (Республика Кипр)

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет директоров энерго-металлургического холдинга "Эн+" на заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о смене текущей юрисдикции части компаний, входящих в холдинг, на Российскую Федерацию, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

В частности, в повестке дня стоит вопрос смены юрисдикции компаний Aluminum Group Limited (Британские Виргинские острова), United Company Rusal Foil Limited (Республика Кипр), United Company Rusal Silicone Limited (Республика Кипр), United Company Rusal IP Limited (Республика Кипр), Rounio Holding Limited (Республика Кипр).

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.