В 2024 году объем госдолга Ставрополья увеличится на 15%

В основном рост обусловлен инвестиционными бюджетными кредитами, заявила зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют рост объема государственного долга до 35,8 млрд рублей в 2024 году, что на 15% превысит уровень 2023 года. Такие данные представила на публичных бюджетных слушаниях в думе региона зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

Согласно данным, представленным зампредом правительства, по итогам 2023 года объем госдолга краевого бюджета прогнозируется на уровне 30,9 млрд рублей. В 2024 году планируется увеличение этого объема до 35,8 млрд рублей. С 2025 года планируется снижение объема госдолга краевого бюджета, в 2026 году он планируется уже на уровне 31,4 млрд рублей.

"Объем государственного долга - мы видим его рост в 2024 году, который обусловлен в основном инвестиционными бюджетными кредитами. Его давление на краевой бюджет не является критическим - 35,7% [по отношению к объему налоговых и неналоговых доходов] в 2024 году и со снижением до 29% в плановом периоде, если мы говорим о 2026 годе. Структура его нормальная, присутствуют большей частью бюджетные кредиты, что снижает объем расходов на обслуживание государственного долга", - сказала она на публичных бюджетных слушаниях в Думе Ставрополья.

По данным краевого Минфина, основную часть государственного долго ежегодно составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета. Коммерческие заимствования занимают менее трети от общего объема госдолга.

Проект закона о краевом бюджете на 2024 год и на плановый период до 2026 года включительно утвержден на внеочередном заседании правительства Ставрополья. Доходы бюджета Ставропольского края на 2024 год запланированы в размере 164,3 млрд рублей, расходы - 173,2 млрд рублей, дефицит - 8,9 млрд рублей, или 5,1% от расходов.