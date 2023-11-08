Путин разрешил Gazprom International приобрести 100% акций "Газпром зарубежнефтегаз"

"Газпром интернэшнл лимитед" является специализированной компанией "Газпрома" по поиску и приобретению нефтегазовых активов с высокими технико-экономическими показателями в дружественных странах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" приобрести 100% акций "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении президента.

"Газпром интернэшнл лимитед" - специализированная компания "Газпрома" по поиску и приобретению нефтегазовых активов с высокими технико-экономическими показателями в дружественных странах. Основные задачи компании - реализация и управление активами в интересах группы "Газпром", представление интересов "Газпрома" в отношениях с зарубежными государственными и частными компаниями.