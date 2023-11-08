Росатом получит акции ПАО "ДВМП" в качестве имущественного взноса России

Указ вступил в силу 8 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" будут переданы госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовых актов.

"Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации <…> изменение, дополнив его пунктов 28 следующего содержания: публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство", города Москва", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания - 8 ноября.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головная компания группы Fesco. В январе Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции группы по иску генеральной прокуратуры РФ к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату - Магомеду Магомедову и нескольким физическим и юридическим лицам.

На сайте группы говорится, что Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов Fesco позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки.

Группе Fesco принадлежит ПАО "Владивостокский морской торговый порт" с ежегодной пропускной способностью 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 82 тыс. единиц автомобилей и колесной техники, а также более 768 тыс. TEU контейнерных грузов. Группа оперирует контейнерными терминальными комплексами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске c общей пропускной способностью более 167 тыс. TEU в год. В управлении Fesco находится более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. единиц. Автопарк группы составляет свыше 100 тягачей. Флот Fesco включает 35 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.