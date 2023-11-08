Путин поручил "Газпрому" и "Роснефти" определиться с поставщиком газа Хабаровскому краю

Также "Роснефти" президент России рекомендовал обеспечить в 2024 году ввод в эксплуатацию второй газораспределительной станции в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и рассмотреть вопрос о ее передаче в собственность "Газпрому"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и "Роснефти" определиться с гарантирующим поставщиком газа в Хабаровском крае и заключении с осени 2025 года долгосрочных договоров на поставку газа. Соответствующее поручение опубликовал Кремль по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 11 сентября 2023 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с ПАО "Газпром" и "НК "Роснефть" принять решения об определении гарантирующего поставщика природного газа в Хабаровском крае и заключении начиная с октября 2025 года долгосрочных договоров поставки газа", - говорится в поручении.

Также "Роснефти" рекомендовано обеспечить в 2024 году ввод в эксплуатацию второй газораспределительной станции в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и рассмотреть вопрос о ее передаче в собственность "Газпрому".

Хабаровский край получает газ с проекта "Сахалин-1", однако действие соглашения на поставку заканчивается в конце 2025 года.

По подсчетам властей региона, потребность края в газе в 2025 году составит 5,2 млрд куб. м, тогда как с проекта поставки ограничены 2,9 млрд куб. м в год. Уровень газификации Хабаровского края на 2023 год составляет 62%.