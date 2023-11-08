Путин поручил кабмину реализовать проект по расчету ВГП для городов Дальнего Востока

Это коснется административных центров субъектов Дальнего Востока, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также Тынды, Свободного и Северобайкальска

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ до 1 ноября 2024 года должно обеспечить реализацию пилотного проекта по расчету валового городского продукта (ВГП) для административных центров субъектов Дальнего Востока, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также Тынды, Свободного и Северобайкальска. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о развитии дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября.

"Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию пилотного проекта по расчету валового городского продукта для отдельных городов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, определив перечень таких городов. Доклад - до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в год", - сказано в тексте поручений.

Уточняется, что по результатам пилотного проекта кабмин до 1 ноября 2025 года должен представить предложения о финансово-экономическом обеспечении формирования ежегодной официальной статистической информации о валовом городском продукте для мониторинга реализации планов комплексного социально-экономического развития городов ДФО.

До 1 ноября 2027 года правительство должно включить работы по расчету валового городского продукта в федеральный план статистических работ для мониторинга реализации планов комплексного социально-экономического развития городов.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ на Восточном экономическом форуме два года назад. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек, в том числе Северобайкальск.