Путин поручил рассмотреть возможность открытия "Школы-21" в Магадане и Анадыре

Ответственными за исполнение задачи назначили председателя правления Сбербанка Германа Грефа, губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, а также главу Магаданской области Сергея Носова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Сбербанку, властям Магаданской области и Чукотского автономного округа рассмотреть возможность открытия отделений "Школы-21" в Магадане и Анадыре, следует из перечня поручений президента.

"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и Чукотского автономного округа рассмотреть возможность открытия отделений "Школы-21" в Магадане и Анадыре. Доклад - до 15 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Ответственными за поручение назначены президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Школа-21" - бесплатная школа программирования от Сбера. В основе обучения - метод, где участники выступают в роли учителя и ученика. Кампусы открыли в семи регионах России.