Калининград получит дополнительно 779 млн рублей на возведение дублера моста через Преголь

Всего на эти цели направят 1,007 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Бюджет Калининградской области увеличит объем средств на строительство автодублера двухъярусного железнодорожного моста через реку Преголь в Калининграде на 779 млн рублей. Это следует из распоряжения областного правительства, подписанного губернатором региона Антоном Алихановым и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства выделяются за счет бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставляемого Калининградской области в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств региона, на выполнение работ по объекту "Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград - Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему".

"Внести в распоряжение правительства Калининградской области от 31 августа 2023 года изменение: в пункте 1 слова 228 022 400" заменить словами 1 007 470,4 тыс. рублей", - говорится в документе. Распоряжение, в которое внесены изменения, предполагало направление Калининграду 228 млн рублей на строительство моста.

В областном центре ведется строительство железнодорожного и автомобильного мостов, дублирующих двухъярусный мост, который открыли в Кенигсберге (ныне Калининград) 28 августа 1926 года. Историческое сооружение, по нижнему ярусу которого осуществляется автомобильное, а по верхнему - железнодорожное движение, требовало либо реконструкции, либо строительства двух новых дублирующих его сооружений.

По данным администрации Калининграда, принято решение о возведении двух мостов дублеров. Городские власти заключили контракт на строительство автомобильного моста за 14,6 млрд рублей. Это четырехполосное мостовое сооружение с вертикально-подъемным центральным пролетным строением длиной 66 м. Общая длина автомобильного моста - 386,7 м. Общая протяженность объекта с подходами - 2,22 тыс. м. Техническая готовность сооружения - 17,43%. На объекте работают 321 человек и 67 единиц техники. Приемка автомобильного моста должна пройти в 2025 году.