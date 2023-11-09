Греф заявил, что большинство выпускников "Школы 21" строят карьеру в IT-сфере

Президент - председатель правления Сбербанка отметил, что также многие из них занимаются стартапами или работают в госструктурах

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Наибольшее число выпускников школы программирования от Сбера строят карьеру как сотрудники крупных IT-компаний, предприниматели, а также госслужащие. Об этом сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия кампуса "Школы 21" в Якутске.

"Самое большое количество [выпускников] сейчас работают в крупных IT-компаниях, второе - стартапы, третье - госструктуры", - сказал Греф, уточнив, что карьера выпускников школы в Сбербанке продвигается в 2,5 раза быстрее.

Греф уточнил, что многие из выпускников организуют собственный бизнес. "Как правило, мы стараемся по соседству создавать инфраструктуру - технопарки, акселераторы", - отметил он.

"Школа 21" - школа программирования от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованную профессию в сфере IT. Обучение проходит в кампусах школы, в них учится более 4,1 тыс. человек и более 2,3 тыс. уже прошли или проходят стажировки, а также успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.