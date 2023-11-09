9 ноября, 04:51

"Казатомпром" будет поставлять уран в Китай по долгосрочному контракту

В пресс-службе компании уточнили, что объемы и коммерческие условия соглашения являются конфиденциальными

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казатомпром" заключила долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией China National Uranium Corporation Limited. Об этом сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

"АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited - CNUC (дочерняя организация China National Nuclear Corporation - CNNC)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными, не подлежат публичному раскрытию".

Подписание "долгосрочного контракта" с компанией CNUC осуществлено на выставке China International Import Expo 2023 в Шанхае, уточнили в "Казатомпроме".

Сотрудничество с одной из крупных китайских энергетических компаний свидетельствует о репутации "Казатомпрома" "как надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - подчеркнули в пресс-службе. 

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