Positive Technologies указала, что хакеры ищут способы применения нейросетей для кибератак

В компании прогнозируют рост числа подобных атак

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Киберпреступники активно думают над тем, как применять в атаках нейросети, сообщается в обзоре актуальных киберугроз III квартала 2023 года от Positive Technologies (есть в распоряжении ТАСС). Компания прогнозирует рост числа подобных атак.

Как объяснили в Positive Technologies, искусственный интеллект (ИИ), которым наделены нейросети, помогает хакерам поддерживать иллюзию осмысленного диалога с их жертвами. ИИ также позволяет генерировать убедительные фишинговые письма, создавать дипфейки голосов, изображений и видеороликов.

Исследователи отмечают, что злоумышленники создают и собственные нейросетевые инструменты для атак, а не только пытаются обойти цензуру, например, ChatGPT. В пример приводится генеративная нейросеть WormGPT, которая предназначена для проведения фишинговых и BEC-атак (компрометация корпоративной почты). Она изначально создана для незаконной деятельности.

"С ее помощью даже не обладающий высокой квалификацией злоумышленник может автоматизировать создание убедительных фальшивых писем и провести долговременные атаки с поддержкой осмысленной переписки на любых языках", - предупреждают составители обзора.