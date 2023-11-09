“Ъ”: "Ашан" попросил поставщиков не повышать цены до конца года

В торговой сети заявили, что предлагают поставщикам сдерживать инфляцию в преддверии новогодних праздников совместными усилиями

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Торговая сеть "Ашан" обратилась к поставщикам с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, в письме поставщикам "Ашана" сказано, что "непрекращающиеся тенденции роста цен" наблюдаются во всех сегментах, торговая сеть считает, что по некоторым позициям повышение цен обосновано. Однако Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не раз подчеркивали важность сдерживания инфляции, сообщается в обращении.

"Коммерсантъ" сообщает, что по этой причине "Ашан" не будет поднимать цены на товары до 31 декабря текущего года, поставки которых согласованы. В случае, если поставщик запланирует при "настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре", то торговая сеть сообщит об этом регуляторам.

В "Ашане" газете заявили, что предлагают поставщикам сдерживать инфляцию в преддверии новогодних праздников совместными усилиями.

В ретейлере "Лента" рассказали "Коммерсанту", что получают сообщения о повышении цен на все категории товаров, которые рассматриваются на предмет обоснованности. Источник газеты в другой торговой сети подтвердил, что осуществляются переговоры по условиям контрактов на 2024 год и уведомлении о росте цен есть по всем категориям. В X5 Group, "Магните" и Metro комментарии газете не предоставили. В Ассоциации компаний розничной торговли "Коммерсанту" сообщили, что ретейл сдерживает рост закупочных цен на часть социально значимой продукции, в том числе за счет собственных издержек.