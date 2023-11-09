В Ташкенте открыли 16-й саммит ОЭС

Участники планируют обсудить торгово-экономическое и промышленное сотрудничество

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатый саммит организации экономического сотрудничества стартовал в Ташкенте. В нем принимают участие президенты и премьер-министры восьми стран - членов организации, передает корреспондент ТАСС.

"На саммите под председательством президента Шавката Мирзиёева его участники рассмотрят вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества, а также усиление и развитие промышленной кооперации", - сообщили в эфире информационного телеканала "Узбекистан 24".

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.