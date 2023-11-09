Выручка "Ростелекома" за девять месяцев по МСФО выросла на 14%

Она достигла 498,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Выручка российского провайдера цифровых услуг и решений "Ростелеком" по итогам девять месяцев 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14% и достигла 498,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Чистая прибыль "Ростелекома" выросла за отчетный период на 29% до 40,5 млрд рублей.

Выручка оператора в III квартале по сравнению с III кварталом 2022 года увеличилась также на 14%, до 173,9 млрд рублей, а чистая прибыль за этот же период возросла на 58%, до 13,6 млрд рублей.

Показатель OIBDA за девять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13% - до 209,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% против 42,5% за девять месяцев 2022 года.

Показатель OIBDA по итогам III квартала увеличился на 23%, до 74,2 млрд рублей, а рентабельность по данному показателю выросла на 3,1 п.п. - до 42,6%.

ПАО "Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания, крупнейший российский провайдер, телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет в России, проводной и беспроводной телефонной связи, цифрового телевидения.