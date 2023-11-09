9 ноября, 07:20,
обновлено 9 ноября, 07:33
Динамика ключевой ставки Центробанка

Набиуллина: после повышения ключевой ставки ЦБ началось возвращение наличных в банки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. После повышения ключевой ставки Банка России ставки по депозитам стали более привлекательными, поэтому началось возвращение наличных денег в банки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

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"Реакцию на повышение ключевой ставки мы уже видим, в сентябре произошел важный перелом - началось возвращение наличных денег в банки. С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными - 13-14% - это хорошая доходность безрисковых вложений", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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