Набиуллина: после повышения ключевой ставки ЦБ началось возвращение наличных в банки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. После повышения ключевой ставки Банка России ставки по депозитам стали более привлекательными, поэтому началось возвращение наличных денег в банки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Реакцию на повышение ключевой ставки мы уже видим, в сентябре произошел важный перелом - началось возвращение наличных денег в банки. С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными - 13-14% - это хорошая доходность безрисковых вложений", - сказала она.