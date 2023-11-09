9 ноября, 07:27

Набиуллина: трансформация экономики России продолжится в ближайшие два года

Трансформация экономики РФ продолжится в ближайшие 2 года - Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация