9 ноября, 07:57,
обновлено 9 ноября, 08:34

Токаев: Казахстан и Россия не должны конкурировать на рынке удобрений в ЕАЭС

© ТАСС/ Ruptly

Президент республики призвал общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для фермеров и выхода на внешние рынки

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике не следует конкурировать с Россией на рынке удобрений Евразийского экономического союза.

"В связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий. Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки", - сказал Токаев в обращении по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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