9 ноября, 08:10

Акции Softline на Мосбирже росли почти на 4% на фоне отчетности за девять месяцев

По данным на 10:00 мск, они торговались на уровне 162,44 рубля за бумагу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций Softline на Московской бирже росла почти на 4%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне публикации отчетности за девять месяцев 2023 года.

По данным на 10:00 мск, акции Softline росли на 3,93%, до 162,44 рубля за бумагу. К 10:57 мск акции замедлили рост, торговались на уровне 159,42 рубля за бумагу (+2%).

Как сообщила компания, чистая прибыль за девять месяцев выросла до 6,5 млрд рублей против убытка в 2022 г. Оборот компании за девять месяцев 2023 года вырос на 16% в годовом выражении, до 52,6 млрд рублей. 

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