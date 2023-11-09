Казахстан заявил о готовности выступать логистическим центром ЕАЭС

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Казахстан в сотрудничестве со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готов выступать логистическим центром объединения. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

"Определен перечень евразийских транспортных коридоров и запущен цифровой проект по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Дальнейшая работа в данном направлении позволит превратить Евразийский экономический союз в связующее звено между Европой и Азией, Глобальным Югом и Севером. В этом контексте Казахстан в сотрудничестве с остальными странами ЕАЭС готов выступать логистическим хабом Евразийского экономического союза", - сказал он.

По его словам, в целях развития сотрудничества в промышленной кооперации в следующем году начнется практическая реализация нового механизма финансового содействия кооперационным проектам, которые реализуются при участии государств - членов ЕАЭС. "В этих целях ежегодно из бюджета ЕАЭС будет выделяться порядка $20 млн. Это позволит поддержать совместные проекты на сумму порядка $200 млн в год. Правила отбора кооперационных проектов и оказания им финансового содействия утверждены главами правительств 26 октября текущего года", - отметил Жумангарин.

В данном контексте, учитывая географию, экономику и возможности Казахстана, республика рассчитывает выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации. "В качестве приоритетных мы рассматриваем совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции", - добавил он.