В РФ назвали регуляторную гильотину экономически выгодной мерой для бизнеса

Снижение нагрузки на предпринимателей уже позволило им экономить около 200 млрд рублей в год, утверждает глава "Опоры России" Александр Калинин

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Административная нагрузка на российский бизнес, в том числе в сфере получения различных разрешений, должна снижаться. Регуляторная гильотина уже позволила отечественным предпринимателям ежегодно экономить около 200 млрд рублей, сообщил президент общественного объединения "Опора России" Александр Калинин во время панельной дискуссии "Снижение административного давления на бизнес" на Русском экономическом форуме.

Оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году, тогда по поручению президента РФ была реализована регуляторная гильотина, чтобы убрать самые одиозные требования в нормативно-правовых актах, содержащих избыточные нормы. Этим занимаются более 40 отраслевых рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса. В результате удалось отменить 143 тыс. обязательных требований, в том числе устаревших.

"Одной из важных тем является административная нагрузка на бизнес, которая включает административные барьеры, т. е. те издержки, которые несет бизнес во время осуществления своей легальной деятельности. Очень много административной нагрузки на бизнес сейчас лежит на уровне муниципальной власти, а также в различного уровня процедурах получения разрешений на уровне министерств и ведомств. И тут она должна снижаться", - сказал он.

По его словам, например, надо снижать нагрузку на застройщиков при получении разрешений на строительство. "Работу в рамках регуляторной гильотины [также] надо продолжать, потому что требования к бизнесу постоянно возникают, постоянно появляются те или иные требования. Это огромная работа, которая сэкономила бизнесу порядка 200 млрд рублей ежегодно", - отметил Калинин.

Мораторий на проверки планируется продлить

Калинин рассказал, что в четверг на заседании правительства будут обсуждать изменение поправок в КоАП в отношении проверок Министерством внутренних дел.

"Планируется, что их полномочия будут частично забраны и применен тот же подход, как в механизме с органами контроля и надзора: нельзя сразу штрафовать, размеры штрафов должны снижаться малого и среднего бизнеса. Все это поддержала прокуратура РФ", - сообщил он.

По словам Калинина, при этом мораторий на проверки надо продлевать.

"Мораторий на проверки, в этом году он заканчивается в основном. Но есть инициатива продлить его до 2030 года <…> Также одно из предложений "Опоры России", Торгово-промышленной палаты - принятие закона о неналоговых платежах, создание реестра неналоговых платежей в России", - добавил он.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.