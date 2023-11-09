С Первого канала взыскали 150 тыс. рублей в пользу вдовы Булата Окуджавы

Суд также обязал удалить запись программы "Три аккорда" с исполнением песни "Николай нальет" с сайта телеканала и не использовать ее без согласия обладателя авторских прав

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд взыскал с Первого канала 150 тыс. рублей по иску вдовы Булата Окуджавы Ольги Арцимович из-за использования песни "Николай нальет" в программе "Три аккорда". Об этом ТАСС сообщила юрист Валерия Рытвина, которая представляет интересы истицы.

"Суд удовлетворил иск Арцимович и постановил взыскать в ее пользу с АО "Первый канал" 150 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав на песню "Николай нальет". Суд также обязал удалить запись программы "Три аккорда" с исполнением этой песни с сайта телеканала и не использовать ее без согласия обладателя авторских прав", - сказала она.

В Мосгорсуде ТАСС сообщили, что иск Арцимович удовлетворен частично, однако от других комментариев отказались. Комментарием ответчика агентство не располагает.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, причиной для иска стало исполнение песни "Николай нальет" в выпуске передачи "Три аккорда" от 19 июля 2019 года, который выложен на сайте Первого канала. Это было сделано без согласия Арцимович, которая является обладателем авторских прав на песни мужа. В иске вдова поэта требовала компенсацию в размере 804 тыс. рублей, однако суд определил выплатить ей только 150 тыс. рублей. "Исходя из судебной практики и размеров компенсаций по авторским спорам, можно сделать вывод, что Первому каналу выгоднее выплатить правообладателю компенсацию по решению суда, чем заключать лицензионный договор до выхода передачи в эфир. К тому же не все авторы в принципе пойдут в суд", - пояснила представитель истца.

В сентябре нынешнего года Мосгорсуд по двум искам Арцимович взыскал с ООО "Руформ", которое является учредителем портала Rutube, 400 тыс. рублей за использование песен Окуджавы без согласия правообладателя.