Минпромторг предложил сделать обязательным наличие российского вина в винных картах

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, представленность отечественного вина в меню ресторанов выросла почти в три раза

МОСКВА, 9 ноября./ТАСС/. Минпромторг РФ предложил внести законодательные изменения об обязательной доле отечественного вина в винных картах ресторанов. С такой инициативой выступил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.

"Мы считаем, что наверное надо рассмотреть изменение в законодательство, либо в закон о виноделии, либо в закон о торговле, надо подумать. Чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции", - сказал он.

Евтухов отметил, что речь не идет о радикальных мерах и запрещать продажи импортного вина не планируется.

Как отметил замглавы Минпромторга, представленность отечественного вина в меню ресторанов выросла почти в три раза. "Сейчас в винных картах ресторанов крупных в основном городов представленность российского вина выросла почти в три раза. Но этого все равно недостаточно, этого все равно мало", - сказал он.

По мнению Минпромторга, российское вино должно выделяться среди импортного. "Может быть занимать первые места, может быть специальные отметки. Хотя мы знаем рестораны, где уже даже описывается происхождение российского вина", - подчеркнул Евтухов.

По словам Евтухова, Минпромторг видит необходимость представить отечественное вино на "российской полке". "Мы говорим о том, что в "российской полке" в законе должны быть представлены и продовольственные товары. Я думаю, что надо все-таки добавить и российское вино", - сказал он.

"Во-первых, потому что у нас и так продовольственные товары на 90% и более российские, а во-вторых, о каких-то отдельных продовольственных товарах - о молоке или о картофеле, еще о чем-то нет закона отдельного, а о вине есть. Значит, государство уделяет внимание именно развитию этой отрасли. Поэтому мы считаем - это будет правильно", - пояснил замминистра.

Ранее он сообщил, что представленность отечественных игристых вин в российских торговых сетях составляет 68% от общего объема, тихих - около 52%. Руководитель Роскачества Максим Протасов отмечал, что доля потребителей, выбирающих российские вина, продолжает увеличиваться - 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что большинство отечественных вин превосходят по качеству иностранные.