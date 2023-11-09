Минсельхоз поддержал продление действия пошлин на ввоз вин из недружественных стран

Правительство в июле 2023 года повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз поддерживает продление на 2024 год действия пошлин в размере 20% на ввоз вин из недружественных стран. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления на Втором Российском винодельческом форуме.

"Мы поддерживаем предложение о продолжении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сказал Патрушев.

Правительство РФ в июле 2023 года повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. В Минэкономразвития РФ отмечали, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.