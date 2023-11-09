Экспорт животноводческой продукции с территории Брянской области увеличился на 50%

Товары, которые планируют отправить в другие страны, с 2023 года будут оформлять в регионе, сообщили в Россельхознадзоре

БРЯНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Количество экспортных грузов животноводческой продукции, оформляемых на территории Брянской области, увеличилось более чем на 50% в 2023 году. С этого года товар на экспорт оформляют непосредственно на территории региона, об этом ТАСС рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

"В текущем году существенно увеличился объем грузов, оформляемых непосредственно в Брянской области, (+50%). Раньше значительная часть продукции производилась у нас в регионе, а затем направлялась в крупные распределительные центры в других субъектах. Например, в Москву и Санкт-Петербург, где уже определялось, куда она будет направлена в дальнейшем: на экспорт или в реализацию. Теперь продукция, которая планируется к экспорту, оформляется у нас в регионе", - рассказали в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской, Калужской областям.

В другие страны с территории региона отправляют: мясо и субпродукты из говядины, субпродукты, полуфабрикаты из птицы, свинину, молочную продукцию, корма и кормовые добавки, животные технические жиры.

В 2023 году около 18 тыс. тонн говядины и говяжьих субпродуктов отправили в Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Египет, Ливан и Китай. Во Вьетнам и Гонконг отгрузили более 780 тонн свинины, 315 тонн технического животного жира - в европейские страны, до 19,6 тыс. тонн увеличилась отгрузка мяса птицы и говядины в Китай.

Открываются и новые рынки. "В текущем году начались поставки сухой молочной продукции в Китай, мяса птицы - во Вьетнам", - дополнили в региональном управлении Россельхознадзора.