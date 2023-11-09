Титов предложил создать форум российских вин для сомелье

Это может помочь привлечь их внимание к отечественной продукции, заявил владелец ГК "Абрау-Дюрсо" и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Учреждение отдельного форума российских вин для сомелье может помочь привлечь их внимание к отечественной продукции. Об этом заявил владелец ГК "Абрау-Дюрсо" и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.

"Может быть, сделать еще подфорум, где сомелье будут оценивать вина. Сделать для них в рамках большого малый форум, где сомелье могли бы оценить российские вина. Это привлечет хотя бы их внимание к российским винам", - сказал Титов.

По его словам, сомелье зачастую необоснованно пренебрегают российскими винами, даже не пробуя их.