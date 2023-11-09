9 ноября, 11:39
Санкции в отношении России

Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов черного списка по России

Здание министерства финансов Великобритании. Rob Pinney/ Getty Images
Здание министерства финансов Великобритании
© Rob Pinney/ Getty Images

Сергея Стогниенко подпал под британские санкции 28 сентября 2022 года и упоминался в списке как один из членов правления банка "Открытие"

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Великобритания отменила санкции против одного из фигурантов антироссийского санкционного списка Сергея Стогниенко. Об этом говорится в документе, распространенном Минфином Соединенного Королевства.

Причины принятого решения не указываются. Стогниенко подпал под британские санкции 28 сентября прошлого года и упоминался в списке как один из членов правления банка "Открытие".

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Сергей Стогниенко (ID 15584)", - говорится в примечании к санкционному перечню. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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