Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов черного списка по России

Сергея Стогниенко подпал под британские санкции 28 сентября 2022 года и упоминался в списке как один из членов правления банка "Открытие"

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Великобритания отменила санкции против одного из фигурантов антироссийского санкционного списка Сергея Стогниенко. Об этом говорится в документе, распространенном Минфином Соединенного Королевства.

Причины принятого решения не указываются. Стогниенко подпал под британские санкции 28 сентября прошлого года и упоминался в списке как один из членов правления банка "Открытие".

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Сергей Стогниенко (ID 15584)", - говорится в примечании к санкционному перечню.