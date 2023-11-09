Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что казахстанские партнеры уже получили возможность внимательно изучить опыт Росатома в области строительства атомных станций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Росатом намерен инвестировать в добычу урана в Казахстане. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в комментариях "Известиям".

"Казахстан номер один по добыче урана - мы будем развивать сотрудничество с учетом интересов третьих стран. Создавать альянсы, инвестировать в добычу в Казахстане", - сказал глава атомной отрасли России.

По словам гендиректора госкорпорации, если в ходе референдума народ Казахстана скажет "да" атомной энергетике, то Росатом сможет оперативно реализовать проект строительства АЭС в республике. "Мы предложим референтное решение, которое можно "потрогать руками" в РФ, Белоруссии", - сказал Лихачев. Он подчеркнул, что казахстанские партнеры уже получили возможность внимательно изучить опыт Росатома в области строительства атомных станций, побывав на объектах госкорпорации, в том числе на станции "Аккую" в Турции, а также на белорусской АЭС.

Сотрудничество РФ и Казахстана в атомной энергетике

Росатом и "Казатомпром" (национальная атомная компания Казахстана, крупнейший в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз) создали несколько совместных предприятий по добыче и обогащению урана, в том числе международный центр в Ангарске (Иркутская область, РФ), "Акбастау", "Буденовское", "Каратау", "Заречное", "Южная горно-химическая компания" (Туркестанская область, Казахстан). До 2020 года страны также совместно владели центром по обогащению урана на базе Уральского электрохимического комбината (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"; Новоуральск, Свердловская область). В марте 2020 году ТВЭЛ выкупила у казахстанской стороны 49% акций центра. "Казатомпром" сохранил за собой одну акцию совместного предприятия, чтобы иметь возможность при необходимости пользоваться услугами уральского комбината.

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество двух стран в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. В настоящее время казахстанские власти рассматривают предложения нескольких потенциальных партнеров по строительству АЭС в республике, в том числе корпорации "Росатом". Решение будет приниматься после проведения общенационального референдума по этому вопросу.