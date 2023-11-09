9 ноября, 14:02

"Сколково" будет проводить экспертизу для получения компаниями статуса МТК

Наличие компании в реестре Минэкономразвития позволит получить меры поддержки в упрощенном порядке, пояснили в пресс-службе фонда

МОСКВА, 9 ноября /ТАСС/. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) стал одной из организаций, входящих в число доверенных центров экспертизы, по решению которого стартапы смогут получить статус малых технологических компаний (МТК) и попасть в реестр Минэкономразвития, сообщает пресс-служба "Сколково".

Попасть в реестр МТК могут компании, которые прошли независимую экспертизу в одном из центров экспертизы: в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" или фонде "Сколково". Наличие компании в реестре Минэкономразвития позволит получить меры поддержки в упрощенном порядке без дополнительного сбора документов и подтверждения, отмечается в сообщении

"Работа по поддержке МТК будет выстроена в два этапа. Во-первых, упрощаем получение существующих мер поддержки. Например, по программе льготного кредитования высокотеха компании, подпадающие под критерии МТК, не будут проходить экспертизу на инновационность. По промышленной ипотеке снизили ставку с 5% до 3%. В результате техкомпании могут быстрее тестировать гипотезы и выводить продукты на рынок. В дальнейшем планируем разработать новые меры поддержки", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития Максима Колесникова.

При проведении экспертизы будет проверяться инфраструктурная обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, опыт разработки, производства и внедрения продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации специалистов, наличие спроса на продукцию, а также конкурентного преимущества. Подать заявку на проведение экспертизы смогут компании с выручкой до 4 млрд рублей, отмечается в сообщении.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

В 2022 году выручка резидентов центра "Сколково" увеличилась почти на 42% и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 года число стартапов - резидентов центра превысило 3 500, а число рабочих мест в экосистеме - 79 тысяч. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация