"Сколково" будет проводить экспертизу для получения компаниями статуса МТК

Наличие компании в реестре Минэкономразвития позволит получить меры поддержки в упрощенном порядке, пояснили в пресс-службе фонда

МОСКВА, 9 ноября /ТАСС/. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) стал одной из организаций, входящих в число доверенных центров экспертизы, по решению которого стартапы смогут получить статус малых технологических компаний (МТК) и попасть в реестр Минэкономразвития, сообщает пресс-служба "Сколково".

Попасть в реестр МТК могут компании, которые прошли независимую экспертизу в одном из центров экспертизы: в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" или фонде "Сколково". Наличие компании в реестре Минэкономразвития позволит получить меры поддержки в упрощенном порядке без дополнительного сбора документов и подтверждения, отмечается в сообщении

"Работа по поддержке МТК будет выстроена в два этапа. Во-первых, упрощаем получение существующих мер поддержки. Например, по программе льготного кредитования высокотеха компании, подпадающие под критерии МТК, не будут проходить экспертизу на инновационность. По промышленной ипотеке снизили ставку с 5% до 3%. В результате техкомпании могут быстрее тестировать гипотезы и выводить продукты на рынок. В дальнейшем планируем разработать новые меры поддержки", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития Максима Колесникова.

При проведении экспертизы будет проверяться инфраструктурная обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, опыт разработки, производства и внедрения продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации специалистов, наличие спроса на продукцию, а также конкурентного преимущества. Подать заявку на проведение экспертизы смогут компании с выручкой до 4 млрд рублей, отмечается в сообщении.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

В 2022 году выручка резидентов центра "Сколково" увеличилась почти на 42% и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 года число стартапов - резидентов центра превысило 3 500, а число рабочих мест в экосистеме - 79 тысяч.