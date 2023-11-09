В Подмосковье в проекты по импортозамещению стройматериалов вложат более 17 млрд рублей

На земельном участке по программе "Земля за 1 рубль" компания "КСМК-М4" построит завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 17 млрд рублей инвестируют в проекты по замещению импортных стройматериалов в Подмосковье. Благодаря реализации этих проектов будет создано свыше 2,7 тыс. рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Одним из ключевых направлений в Московской области, где уже сегодня многие компании успешно замещают импортные товары, является производство строительных смесей и материалов. На данный момент в регионе находится 29 таких проектов на разных стадиях реализации. Общий объем инвестиций составляет порядка 17,6 млрд рублей. Благодаря реализации инвестпроектов на предприятиях будет создано более 2,7 тыс. рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Так, на предоставленном земельном участке по импортозамещающей областной программе "Земля за 1 рубль" компания "КСМК-М4" построит в городском округе Ступино завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.

В Сергиево-Посадском городском округе резидент индустриального парка "М-8" - компания "Завод модульных конструкций" планирует построить предприятие по выпуску обработанной продукции из дерева и тарной продукции на участке по программе "Земля за 1 рубль".