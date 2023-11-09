Чистая прибыль "Фосагро" по МСФО за девять месяцев снизилась в 2,9 раза

Этот показатель составил 56,78 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" за девять месяцев 2023 года сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 56,78 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 45%, до 82,9 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA в январе - сентябре снизился на 24%, до 151,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 41%, до 131,27 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 0,7% и составил 80,98 млрд рублей. "Рост объемов продаж продукции компании в течение последнего квартала на фоне начала восстановления мировых цен на удобрения привели к росту оборотного капитала (за счет увеличения дебиторской задолженности и роста запасов). Этот отток повлиял на размер свободного денежного потока, который оказался ниже уровня за три квартала 2022 года, но вырос на 25% к уровню прошлого квартала", - поясняет "Фосагро".

Рентабельность EBITDA выросла на 2,5 п. п. в годовом сравнении, до 45,9%.

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,3х, что компания называет комфортным уровнем. Выручка компании снизилась на 28,4%, до 328,89 млрд рублей на фоне более низких цен удобрений на мировых рынках. При этом выручка за третий квартал снизилась на 5,5% благодаря росту объемов реализации агрохимической продукции и некоторому восстановлению мировых цен.

Производственные показатели

Кроме того, "Фосагро" за девять месяцев увеличила производство минеральных удобрений и прочей продукции на 3,7%, до более 8,5 млн тонн. Этот рост в основном был связан с увеличением объемов производства моноаммонийфосфата на 19,4% к уровню прошлого года на новом производственном комплексе в Волхове.

Общие продажи продукции компании за девять месяцев 2023 года выросли на 2,5% и составили около 8,7 млн тонн. В третьем квартале компания нарастила продажи на 16,9% в годовом сравнении благодаря высокому сезонному спросу на российском рынке, а также в Бразилии, Европе и Африке. Производство фосфорных удобрений за девять месяцев выросло на 3,4%, до 6,4 млн тонн, азотных - на 4,5%, до 1,96 млн тонн.