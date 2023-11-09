9 ноября, 14:54

"Ростелеком" представит во II квартале 2024 года новую стратегию компании

Компания также готовит новую дивидендную политику

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику. Об этом в ходе конференц-колла с инвесторами сообщил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

"Мы планируем завершить эту работу [по подготовке стратегии компании] и представить стратегию во втором квартале следующего года", - сказал он.

Также Анохин рассказал, что "Ростелеком" готовит совместно со стратегией, и новую дивидендную политику.

В марте президент компании Михаил Осеевский сообщал, что "Ростелеком" приступил к разработке стратегии.

Согласно стратегии компании на период с 2021 по 2025 год, "Ростелеком" планировал выйти на выручку более 700 млрд рублей к 2025 году. Показатель OIBDA должен превысить 300 млрд рублей. В качестве основных направлений для компании были выбраны государственные цифровые услуги и сервисы, цифровые регионы и цифровая медицина. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация