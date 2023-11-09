"Ростелеком" представит во II квартале 2024 года новую стратегию компании

Компания также готовит новую дивидендную политику

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику. Об этом в ходе конференц-колла с инвесторами сообщил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

"Мы планируем завершить эту работу [по подготовке стратегии компании] и представить стратегию во втором квартале следующего года", - сказал он.

Также Анохин рассказал, что "Ростелеком" готовит совместно со стратегией, и новую дивидендную политику.

В марте президент компании Михаил Осеевский сообщал, что "Ростелеком" приступил к разработке стратегии.

Согласно стратегии компании на период с 2021 по 2025 год, "Ростелеком" планировал выйти на выручку более 700 млрд рублей к 2025 году. Показатель OIBDA должен превысить 300 млрд рублей. В качестве основных направлений для компании были выбраны государственные цифровые услуги и сервисы, цифровые регионы и цифровая медицина.