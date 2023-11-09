"Ростелеком" не планирует пересмотра своей инвестпрограммы, несмотря на ставку ЦБ

Финансовый директор компании Сергей Анохин напомнил, что по итогам девяти месяцев средневзвешенная стоимость ее долга составляет около 9,5%, а около 35-40% заемного портфеля находится в плавающей ставке

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" не будет пересматривать и продолжит свою инвестиционную программу, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки. Об этом в ходе конференц-колла с инвесторами сообщил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

Он напомнил, что по итогам девяти месяцев средневзвешенная стоимость долга "Ростелекома" составляет около 9,5%, а около 35-40% заемного портфеля находится в плавающей ставке. "На данный момент не загадывать наверное сейчас сложно с точки зрения той динамики, которую мы можем увидеть по ключевой ставке. Тем не менее там параметры прогнозов и вариаций они на рынке есть, на сколько она может вырасти, сколько она может продержаться. Тем не менее для себя не прорабатываем сейчас задачу по пересмотру или сокращению инвестиционной программы", - сказал Анохин.

Он отметил, что компания займется вопросом приоритизации проектов из собственной инвестпрограммы. "Все-таки Центральный банк ожидает, что он справится с ситуацией, в которой он сейчас работает и ставка будет нормализовываться. <...> На текущий момент мы видим все возможности продолжить нашу инвестиционную программу и обеспечивать финансовой результат", - добавил представитель компании.

Совет директоров Банка России на заседании в октябре повысил ключевую ставку сразу на 2% пункта, до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления. В октябре ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее. По оценкам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 9 ноября сообщила, что не исключает еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году.