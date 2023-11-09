"Фосагро" нарастила продажи удобрений в Европу

Компания также увеличила поставки в Бразилию в четыре раза

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" в третьем квартале нарастил продажи в Западную Европу и в четыре раза увеличил поставки в Бразилию, сообщила компания.

"Рост продаж продукции (в основном моноаммонийфосфата) в Бразилию в квартальном выражении превысил показатель за III квартал прошлого года практически в 4 раза и был обеспечен новыми производственными мощностями по данному виду удобрений, запущенными на Волховском комплексе. Рост объемов продаж также наблюдался на рынки западной Европы, где происходила нормализация сезонного спроса после просадки в прошлом году, когда фермеры откладывали закупку удобрений из-за их низкой ценовой доступности", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, в третьем квартале "Фосагро" существенно увеличила продажи удобрений не только на внутренний рынок, но и на ключевые экспортные рынки на фоне роста сезонного спроса.

Общие продажи продукции компании за 9 месяцев 2023 года выросли на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года и составили около 8,7 млн тонн.