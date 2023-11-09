9 ноября, 15:23,
обновлено 9 ноября, 16:14

Акции "Газпром нефти" на Мосбирже росли более чем на 4%

Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпром нефти" на Московской бирже росла более чем на 4%, свидетельствую данные торгов. Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию.

По данным торговой площадки на 18:33 мск, акции "Газпром нефти" росли на 4,17% и торговались на уровне 850 рублей за бумагу. К 18:49 мск акции немного замедлили рост до 4,06% и находились на уровне 849,05 рубля за бумагу. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация