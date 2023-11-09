Акции "Газпром нефти" на Мосбирже росли более чем на 4%

Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпром нефти" на Московской бирже росла более чем на 4%, свидетельствую данные торгов. Положительная динамика отмечена на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию.

По данным торговой площадки на 18:33 мск, акции "Газпром нефти" росли на 4,17% и торговались на уровне 850 рублей за бумагу. К 18:49 мск акции немного замедлили рост до 4,06% и находились на уровне 849,05 рубля за бумагу.