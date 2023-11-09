Специалисты из РФ и КНР обеспечат 20 тыс. единиц техники для дорожных строителей

Китайские партнеры предложили создавать на территории России прозрачные понятные крупноузловые сборочные производства, согласовали поставки комплектующих, дальнейшее производство ложится на плечи наших российских промышленников", сообщил вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Михаил Белопотапов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Общий заказ на 20 тыс. единиц техники для дорожно-строительной отрасли сформировали в России. Над его выполнением будут совместно работать китайские и российские производители, сообщил вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Михаил Белопотапов.

"Мы внесли в нашу программу инициативу по созданию единого заказа со всех сфер дорожно-строительной отрасли. Мы собрали в заказ порядка 20 тыс. единиц техники. Нам удалось за один стол посадить китайских и российских производителей, а также дистрибьюторов, показать им наш потенциальный заказ и выстроить систему переговоров. <...> Наши китайские партнеры <...> предложили создавать на территории России прозрачные понятные крупноузловые сборочные производства, <...> согласовали поставки комплектующих, дальнейшее производство ложится на плечи наших российских промышленников", - сказал он на V Международном муниципальном форуме БРИКС+.

Импортозамещение комплектующих

Как уточнил Белопотапов, к концу 2023 - начала 2024 года планируется полностью импортозаместить комплектующие, необходимые в этой сфере. "Мы составили программу по импортозамещению в сфере машиностроения. Отечественному машиностроению необходимы порядка 600 позиций комплектующих", - сказал он.

В 2021 году объем китайской спецтехники в России составлял не более 19-20 тыс. единиц в год, в 2022 году - порядка 70 тыс. в год, в 2023 году - порядка 100-120 тыс. в год.

По словам Белопотапова, у китайских производителей российский рынок занимает порядка 25%. "Это составляет угрозу отечественному машиностроению. Мы понимаем, что все это время наша страна занималась только продажей. Не были до конца созданы крупноузловые сборки - они были созданы европейскими производителями, которые быстро покинули рынок. Сейчас происходит тотальное замещение старого изношенного оборудования на новое, потому в отрасли нет возможности обслуживать европейскую технику. Даже новую технику, поставленную два года назад, заменяют на китайскую", - отметил эксперт.