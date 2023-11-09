Эксперты не увидели критичной угрозы для "Арктик СПГ - 2" из-за новых санкций

Вместе с тем они могут создать сложности для иностранных акционеров проекта из Японии и Франции, считают специалисты

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Санкции США, которые на прошлой неделе были введены против проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", не окажут существенного влияния на реализацию проекта, однако могут создать сложности для иностранных акционеров проекта из Японии и Франции, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Формально для проекта ничего не изменилось, так как "Новатэк" (которому принадлежит контрольный пакет акций в проекте) и так находится под санкциями США. А французской TotalEnergies принадлежит доля в российской компании.

Новое решение, по сути, является очередным витком давления на этот проект. Вашингтон открыто говорит о планах помешать проекту и добивается прекращения его существования, например, с таким громким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"Вот и посмотрим, готовы ли европейцы и японцы пожертвовать своими коммерческими и стратегическими интересами или получат добро от своих правительств на обход этих санкций. Во втором случае я не вижу критической угрозы реализации проекта. В первом будет сложнее остаться в заданных параметрах", - отметил замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, TotalEnergies и Mitsui уже заявили о том, что изучают новое решение OFAC и оценивают возможные риски.

"Не думаю, что TotalEnergies и японские партнеры будут готовы разорвать контракты на поставку - как из-за штрафов, предусмотренных контрактами, так и из-за того, что в ближайшие годы предложение СПГ на мировом рынке будет ограничено и доступ к газу "Арктик СПГ - 2" создает для них преимущества", - сказал он.

Не испугался новых санкций и глава "Новатэка" Леонид Михельсон, который заявил, что они являются оценкой профессионализма "Новатэка".

Во всех санкциях найдутся лазейки

Гривач в свою очередь отметил, что решение о санкциях и заявления чиновников США являются открытым признанием страны в нечестной конкуренции и намерении создавать тепличные условия для американского СПГ на европейском и мировых рынках.

Эксперты считают, что такая политика США может быть распространена и на другие проекты компании, так как в будущем России и США предстоит конкуренция на рынке СПГ.

В то же время, по словам Кондратьева, иностранные компании могут использовать ряд лазеек, чтобы избежать санкций.

"Возможно, что французская компания попробует передать обязательства по заключенным контрактам третьей стороне или же получить дополнительные разъяснения от OFAC или получить исключение из-под американских ограничений", - сказал аналитик.

Он также не исключил возможности перенаправления поставок, в том числе в рамках свопа. "Возможно, TotalEnergies может договориться с азиатскими покупателями о свопе, перенаправив газ в страны АТР", - добавил он.