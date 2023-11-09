Шесть предприятий Кубани представили винную продукцию на выставке в Китае

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, за последние пять лет наблюдается стабильный рост экспорта кубанской продукции в КНР

КРАСНОДАР, 9 ноября /ТАСС/. Шесть производителей Кубани представили винную продукцию на выставке "ProWine China 2023" в Шанхае. Об этом рассказала пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Выставку "ProWine China 2023" проводят в Шанхае. Объединенный стенд Юга России занимает площадь около 80 квадратных метров. Свою продукцию представляют шесть предприятий края - "Шато де Талю", "Скалистый берег", "Кубанский Винно-Коньячный комбинат", "Дивноморье", "Мистраль Вайн", "Шумринка", - говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, за последние пять лет наблюдается стабильный рост экспорта кубанской продукции в КНР. "Китай занимает второе место среди крупнейших стран-контрагентов по экспорту из Краснодарского края. И первое среди стран, закупающих у нас продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки", - отметил Руппель.

Уточняется, что "ProWine China" является главной специализированной выставкой вина и крепких алкогольных напитков в Китае. Ежегодно ее посещают около 15 тыс. профессионалов отрасли. Это производители, дистрибьюторы и поставщики оборудования из 40 стран мира.

В Краснодарском крае производится 42% всего российского вина. В 2023 году в условиях засухи валовый сбор винограда составил более 260 тыс. тонн. В 2022 году валовый сбор в крае достиг максимального показателя за всю историю кубанского виноградарства и составил 283,2 тыс. тонн, или 41,5% от всего валового сбора винограда в России. Объемы производства вина в Краснодарском крае в 2022 году выросли на 17%, до 21,3 млн дал.